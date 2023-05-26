«Фейеноорд» продлил контракт с главным тренером Слотом

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот подписал новое соглашение с клубом. Срок контракта рассчитан до 2026 года. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
«Я ещё не закончил. У нас был замечательный сезон с «Фейеноордом», чемпионство стало прекрасной наградой за всю тяжёлую работу, но я действительно хочу продолжать строить команду. После лета нас ждут приключения в Лиге чемпионов и защита национального титула. Этого достаточно, чтобы с нетерпением ждать нового сезона, поэтому я горжусь тем, что был и остаюсь тренером «Фейеноорда», — сказал Слот.
Слот возглавил «Фейеноорд» летом 2021 года. Под его руководством клуб добрался до финала Лиги конференций УЕФА (2021/2022), где уступил «Роме» (0:1), а также стал чемпионом Нидерландов (2022/2023). Ранее сообщалось, что специалист может возглавить английский «Тоттенхэм».
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