«Для нас это важный турнир». Тренер сборной России U17 — о Кубке БРИКС

Старший тренер юношеской сборной России U17 Денис Первушин рассказал о подготовке команды к Кубку БРИКС, отметив, что этот турнир будет важным для россиян в плане получения международного опыта.
«Очень рады, что примем участие в этом турнире. Конечно, больше хотели, чтобы в соперниках были сборные, а не клубы. Тем не менее для нас это достаточно важное событие, потому что в последнее время мы преимущественно играем с командами из ближнего зарубежья. Тут достаточно далёкий выезд, другой уровень. Для нас это важный турнир для получения международного опыта.
Едем околооптимальным составом. Нам не удалось получить двух футболистов. У нас пять человек, которые учатся в 11-м классе. Из этих пяти трое смогли решить проблему с переносом экзаменов, а двое – нет. Поэтому состав и околооптимальный, из тех ребят, которые регулярно вызывались. Помочь нам не смогут Егор Сысоев и Егор Ананьев.
Соберёмся в Новогорске, будем там четыре дня, запланировано четыре занятия. 21 мая вечером соберёмся, этот день без тренировки, потому что ребята в выходные играют заключительный тур ЮФЛ. В понедельник у нас два занятия: утреннее и вечернее, а затем два дня будем тренироваться в одноразовом режиме. И в ночь с 24 на 25 мая двумя группами вылетим на турнир», — приводит слова Первушина официальный сайт РФС.
Турнир пройдёт с 26 мая по 2 июня в Сан-Паулу, Бразилия. Всего в Кубке БРИКС примут участие восемь команд, среди которых шесть бразильских и санкт-петербургский «Зенит».
- 26 мая 2023
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