Ловчев: из «Ростова» только Глебов способен привлечь внимание грандов

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о проблемах футбольного клуба «Ростов». По его словам, у ростовчан нет денег, а в их составе собраны средние игроки. Единственный, кто может привлечь внимание топ-клубов России — это Данил Глебов.

«Когда чемпионат вышел на финишную прямую и потребовалось демонстрировать максимум, стало окончательно понятно, что в «Ростове» собраны достаточно средние исполнители. В тех же ЦСКА и «Спартаке» имеются классные футболисты, которые сейчас тянут их. У красно-белых на первый план, например, вышли Промес, Соболев, Бальде — качественные исполнители по меркам РПЛ, купленные за немалые деньги.

Есть ли в спаде вина Карпина? А его в чём винить? Напротив, ему следует сказать спасибо, ведь он даже с таким коллективом сумел прыгнуть выше головы и до конца вёл борьбу за медали. Он выжал из подопечных всё, что только можно, и грамотно пользовался ошибками конкурентов. Но в концовке, когда необходимо было добавить, жёлто-синие просто опустились на свой уровень. Они не способны стать чемпионами. Карпин же благодаря своему уровню мастерства поднял «Ростов» в топ-5.

У них просто нет денег. Чтобы выйти на качественно новый уровень, необходимы серьёзные траты. Клуб сделал ставку на выращивание футболистов и их последующую продажу в более сильные коллективы. Сейчас у них на первый план вышел Николай Комличенко. А он ведь не пригодился ни родному «Краснодару», ни «Динамо». Зато Карпин в «Ростове» вывел его на новый уровень. Но это не означает, что Николай завтра заиграет в ЦСКА или «Спартаке». Единственный футболист из состава «Ростова», который может привлечь внимание грандов, — Данил Глебов. И неслучайно пошли слухи, что его хотят приобрести красно-белые. Все остальные — средние игроки, которые по большому счёту никого не интересуют», — приводит слова Ловчева RT.