Нарубин: Селихов, Акинфеев и Кержаков — лучшие вратари в РПЛ. Сильнейший — Селихов

Бывший вратарь «Амкара» Сергей Нарубин назвал тройку сильнейших голкиперов в чемпионате России — это Александр Селихов, Игорь Акинфеев и Михаил Кержаков. Интересно, что на первое место в своём списке Нарубин поставил голкипера «Спартака».

«Селихов, потому что я его знаю и знаю его возможности. Акинфеев. Несмотря на возраст, он держит свой высокий уровень. Кержаков, потому что чемпион, а значит, должен быть в тройке лучших.

Мне нравится Селихов. Даже несмотря на то, что сейчас он не демонстрирует суперигру. Я знаю, на что он способен. Просто сейчас не идёт чуть-чуть. Я и сейчас его считаю сильнейшим. У каждого вратаря есть периоды, когда ты не в форме. Чтобы понять, когда он настанет, надо быть непосредственно тренером вратарей в «Спартаке», – приводит слова Нарубина «РБ Спорт».