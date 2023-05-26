Экс-вратарь «Амкара»: Черчесов — жёсткий, но справедливый, с ним было легко работать

Бывший вратарь «Амкара» Сергей Нарубин поделился воспоминаниями о совместной работе со Станиславом Черчесовым, который возглавлял пермский клуб в период с 2013 по 2014 год. Голкипер охарактеризовал тренерские и человеческие качества Черчесова, а также заявил, что с ним было легко работать.
«Лично мне было легко работать с Черчесовым. Он довольно жёсткий, но всегда был справедливый по отношению ко мне. Я как-то получил травму и сначала ходил индивидуально тренироваться, потом в общей группе, но до выхода на поле ещё было долго. И в этот момент я как-то «отъехал» от команды. Приходил без эмоций, оттренировался — и ушёл. Черчесов это заметил и сразу вызвал на разговор. А я и парировать не мог, потому что и сам чувствовал — это так.
Второй раз он меня вызвал, когда я одну тренировку провалил. Я ещё думал, ладно, вроде тут поймал, здесь упал, и сойдёт. Но нет, сразу на разговор к Черчесову. И я опять ничего не мог ему противопоставить. А в целом мы с ним хорошо ладили, он вполне хорошо относился ко мне, а я стал хорошо понимать его требования. А также понимать, что халявить нельзя, это всё равно видно тренеру. Просто кто-то промолчит, а Черчесов сразу выскажет», – приводит слова Нарубина «РБ Спорт».
- 26 мая 2023
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