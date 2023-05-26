Саудовский аналитик: Месси, Бускетс и Ди Мария продолжат карьеру в «Аль-Хиляле»

Аргентинский нападающий Лионель Месси, его соотечественник — полузащитник Анхель Ди Мария, а также испанский опорник Серхио Бускетс в следующем сезоне будут играть в составе саудовского клуба «Аль-Хиляль», заявил футбольный аналитик Халид Аль-Шенаиф в эфире телеканала SBC.
У Месси («ПСЖ») и Ди Марии («Ювентус») в этом году заканчиваются контракты с их клубами. Бускетс совсем недавно объявил об уходе из «Барселоны». Таким образом, футболисты отправятся «доигрывать» в денежную Саудовскую лигу.
В этом сезоне Лионель Месси сыграл в 30 матчах, забил 15 голов и отдал 16 голевых передач. Анхель Ди Мария поучаствовал в 24 играх, забил четыре гола и отдал четыре ассиста. Серхио Бускетс же отдал четыре ассиста в 29 матчах.
Один из последних матчей с участием Бускетса:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 26 мая 2023
-
18:00
-
17:49
-
17:46
-
17:45
-
17:38
-
17:29
-
17:15
-
17:03
-
16:51
-
16:47
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:38
-
16:37
-
16:32
-
16:23
-
16:17
-
16:15
-
16:12
-
16:12
-
16:06
-
16:03
-
16:00
-
16:00
-
15:53
-
15:49
-
15:39
-
15:32
-
15:31
-
15:30
-
15:14
-
15:13
-
15:06
-
15:03