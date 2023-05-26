Менди покинет «Челси», в клубе считают, что продать его будет легче, чем Кепу

Голкипер «Челси» Эдуард Менди с большой долей вероятности покинет лондонский клуб ближайшим летом, сообщает 90min.

По информации источника, руководство «Челси» намерено подписать нового вратаря высокого уровня, способного стать неоспоримым первым номером в команде, но для этого необходимо расстаться с одним из двух нынешних голкиперов — Кепой Аррисабалагой или Эдуардом Менди. Контракты обоих игроков истекают в 2025 году, поэтому в клубе планируют выручить хорошие средства на расставании с одним из вратарей. Считается, что высокая зарплата Кепы является серьёзным препятствием для его трансфера в другой клуб, поэтому Менди становится приоритетной целью для продажи ближайшим летом. В «Челси» считают, что выступления Менди в победном для лондонцев сезоне Лиги чемпионов вызовут интерес к нему со стороны ведущих европейских клубов.

Менди выступает за «Челси» с 2020 года. В текущем сезоне 31-летний сенегальский голкипер принял участие в 12 матчах во всех турнирах.