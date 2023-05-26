Андрей Канчельскис: непонятно, кому «Зенит» составил бы конкуренцию в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис критически отозвался о возможности оценить уровень победителя Российской Премьер-Лиги без участия команды в Лиге чемпионов.
«Говорить можно всё что угодно. В последние сезоны «Зенит» даже из группы не выходил. О какой конкуренции можно говорить? Не думаю, что «Зенит» составил бы конкуренцию в Лиге чемпионов. За третье место в группе могли бы бороться.
Мы всегда говорим: «Вот если бы играли в Лиге чемпионов, если бы играли на чемпионате мира и заняли бы такое-то место»… Но мы же не играли чемпионат мира. Как и в ЛЧ тоже не играем. О чём говорить-то? Непонятно, кому «Зенит» составил бы конкуренцию в Лиге чемпионов», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, 2 мая 2022 года УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023.
- 26 мая 2023
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