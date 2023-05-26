Сергей Нарубин — о выходе в ЛЕ: все вместе весь полёт пили пиво, смеялись, веселились

Бывший голкипер пермского «Амкара» Сергей Нарубин вспомнил, как клуб из Перми праздновал выход в еврокубки.

«Играем тяжелейшую игру в Томске, если выигрываем, то, возможно, мы в Лиге Европы. Поляны в Томске нет, огород, в принципе, как всегда, у них весной и осенью было. Они простимулированы другими клубами. Играем 80 минут – нули. Зарабатываем «точку». Мартин Кушев забивает её. Потом говорит нам, что шёл её бить, а внутри мандраж и ноги просто ватные из-за этого. Короче, выигрываем.

И в раздевалке узнаём, что другие результаты были хорошие для нас. Мы уже четвёртые, независимо от последней игры с «Химками». И тут в раздевалке началось… Все бегали, прыгали, орали, в том числе и руководство. Потом летим назад в Пермь. Вся команда сидит в хвосте, приходит Божович с тренерами, и мы все вместе весь полёт пили пиво, смеялись, веселились. Разумеется, что по такому поводу уже было припасено пиво.

Я не хотел, чтобы этот полёт заканчивался! Я хотел лететь и лететь в такой атмосфере. Но потом приземлились в Перми, а там толпа болельщиков в аэропорту! Тоже, естественно, во хмелю, как и мы. И там началось безумие… Честно, это было классно», — приводит слова Нарубина «РБ Спорт».