Сборная России U16 обыграла сверстниц из Беларуси на турнире развития УЕФА

Сегодня, 26 мая, женская юношеская сборная России U16 одержала победу над командой Беларуси в матче 2-го тура турнира развития УЕФА, проходящего в Волгограде. Встреча закончилась победой россиянок со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забила форвард Кристина Кутафина на четвёртой минуте. Это вторая победа подряд для российских футболисток. В первом матче турнира сборная России обыграла сверстниц из Кыргызстана с разгромным счётом 16:0.
Напомним, турнир развития УЕФА проходит с 24 по 29 мая в Волгограде. Он проводится ежегодно в разных странах, в этот раз турнир впервые принимает Россия. Там нашу страну представляют как мужская, так и женская сборные.
В 2012 году УЕФА запустил юношеские турниры развития, чтобы игроки получили международный опыт за сборную и адаптировались к переходу к своим первым официальным соревнованиям в ненапряжённой, обучающей обстановке.
- 26 мая 2023
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