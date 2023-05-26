Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России U16 обыграла сверстниц из Беларуси на турнире развития УЕФА

Сборная России U16 обыграла сверстниц из Беларуси на турнире развития УЕФА
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 мая, женская юношеская сборная России U16 одержала победу над командой Беларуси в матче 2-го тура турнира развития УЕФА, проходящего в Волгограде. Встреча закончилась победой россиянок со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забила форвард Кристина Кутафина на четвёртой минуте. Это вторая победа подряд для российских футболисток. В первом матче турнира сборная России обыграла сверстниц из Кыргызстана с разгромным счётом 16:0.

Напомним, турнир развития УЕФА проходит с 24 по 29 мая в Волгограде. Он проводится ежегодно в разных странах, в этот раз турнир впервые принимает Россия. Там нашу страну представляют как мужская, так и женская сборные.

В 2012 году УЕФА запустил юношеские турниры развития, чтобы игроки получили международный опыт за сборную и адаптировались к переходу к своим первым официальным соревнованиям в ненапряжённой, обучающей обстановке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023