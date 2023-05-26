Дмитрий Карсаков: если ЦСКА сыграет вничью с «Краснодаром» — это будет успехом

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился ожиданиями от матча в рамках 29-го тура РПЛ между красно-синими и «Краснодаром».

«Краснодар» сейчас набрал ход, поэтому для ЦСКА это будет трудный матч. Главное, чтобы игра со «Спартаком» не подкосила команду. Я думаю, если армейцы сыграют вничью с «Краснодаром» — это будет успехом. Дальше будет матч с «Ростовом»: как мне кажется, команду Карпина мы победим», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Напомним, после 28-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА расположился в турнирной таблице на второй строчке, имея в активе 54 очка. Ближайший преследователь, «Спартак», отстаёт от армейцев на одно очко.