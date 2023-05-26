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Сергей Нарубин: живу без селезёнки, как жил, только за иммунитетом надо лучше следить

Сергей Нарубин: живу без селезёнки, как жил, только за иммунитетом надо лучше следить
Сергей Нарубин
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Бывший голкипер пермского «Амкара» Сергей Нарубин рассказал, как живёт после удаления селезёнки из организма в 2011 году.

«В принципе, живу как жил. Только, конечно, за иммунитетом надо теперь лучше следить. Ну и кровь сдавать чаще, всякие анализы», — приводит слова Нарубина «РБ Спорт».

Всего за карьеру Нарубин провёл 261 матч, в которых пропустил 298 голов и отыграл «на ноль» 95 игр. Сейчас Сергею Нарубину 41 год. Пока он находится без работы. Был вариант с одним клубом Второй лиги, но это предложение не устроило Нарубина.

Напомним, Сергей Нарубин выступал за «Аланию», «Сатурн», «Амкар», «Тосно», «Уфу» и московское «Динамо». В составе пермской команды голкипер становился финалистом Кубка России. С бело-голубыми Нарубин выиграл первенство ФНЛ. Он завершил игровую карьеру в мае 2018 года.

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