Гендиректор «Шахтёра» — о решении ФИФА: вы уничтожаете нас, а не помогаете

Генеральный директор украинского «Шахтёра» Сергей Палкин прокомментировал решение ФИФА о продлении разрешения иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами.

«Мы уже потеряли примерно € 40 млн из-за этого решения ФИФА. И сейчас рискуем потерять столько же. В ФИФА говорят, что на них давил профсоюз футболистов FIFPRO, который требовал вообще предоставить всем легионерам статус свободных агентов. И ФИФА вроде бы уже пошла на компромисс своим решением.

Но мне кажется, что это политический вопрос. Мы же понимаем, какие у ФИФА отношения с Россией. И это ещё один момент, который меня невероятно бесит. Как можно было принимать одинаковые решения в отношении нас и российского футбола. Вы уничтожаете нас, а не помогаете.

Хорошо, что сейчас начались какие-то консультации и разговоры о создании фонда поддержки украинского футбола. Это хоть какой-то сдвиг», — приводит слова Палкина телеграм-канал KDK.

Напомним, ФИФА разрешила легионерам покидать свои клубы в одностороннем порядке после начала СВО на Украине в феврале 2022 года. Также организация внесла исключения, в случае которых иностранным игрокам и тренерам российских и украинских клубов запрещено пользоваться этим правом.