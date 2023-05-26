Александр Мостовой: «Зенит» был бы конкурентоспособным в нынешней Лиге чемпионов

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что чемпион текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» смог бы достойно выступить в Лиге чемпионов.

«Зенит» был бы конкурентоспособным в нынешней Лиге чемпионов — на групповом этапе точно создал бы конкуренцию. Медведев говорит правильно: у «Зенита» хороший состав. Но здесь есть одно «но» — до этого у них тоже был хороший состав, однако на протяжении трёх или четырёх лет они не выходили из группы. С другой стороны, это же не может всё время продолжаться — когда-то должны выйти из группы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Зенит» досрочно стал победителем чемпионата России сезона-2022/2023.