Овечкин: а чего с Дзюбой толкаться? Он слабенький

Нападающий сборной России по хоккею и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приехал сегодня, 26 мая, на тренировочную базу «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Там его встретил нападающий бело-голубых Фёдор Смолов. Клуб выложил видео, как это было.

«Ого, лучший бомбардир межсезонья! Кого будем громить? «Амкал»? 2DROTS? Выбирай», — поприветствовал Овечкина Смолов.

«Локомотив». Сегодня вызвали подмогу», — парировал Овечкин.

«Слушай, нормально как раз. У них Артём (Дзюба), а ты у нас потолкаешься», — отметил Смолов.

«А чего с ним толкаться? Он слабенький», — ответил Овечкин.

Напомним, в воскресенье, 28 мая, состоится матч в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Динамо» и «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» и начнётся в 16:30 по московскому времени.