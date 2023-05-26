Овечкин: а чего с Дзюбой толкаться? Он слабенький

Нападающий сборной России по хоккею и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приехал сегодня, 26 мая, на тренировочную базу «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Там его встретил нападающий бело-голубых Фёдор Смолов. Клуб выложил видео, как это было.
«Ого, лучший бомбардир межсезонья! Кого будем громить? «Амкал»? 2DROTS? Выбирай», — поприветствовал Овечкина Смолов.
«Локомотив». Сегодня вызвали подмогу», — парировал Овечкин.
«Слушай, нормально как раз. У них Артём (Дзюба), а ты у нас потолкаешься», — отметил Смолов.
«А чего с ним толкаться? Он слабенький», — ответил Овечкин.
Напомним, в воскресенье, 28 мая, состоится матч в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Динамо» и «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» и начнётся в 16:30 по московскому времени.
- 26 мая 2023
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