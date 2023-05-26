Ду Кейрос: сначала хотел остаться в «Коринтиансе», но потом передумал

Полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос рассказал о том, как принимал решение перейти в «Зенит».
«Когда поступило предложение, я был немного потрясён, у меня был очень хороший период в «Коринтиансе». Очевидно, что все мы мечтаем однажды поехать в Европу и всё такое, но мой дом — «Коринтианс». Сначала меня немного качало, я не хотел заходить слишком далеко. Но позже, обдумав ситуацию, рассудив, что будет лучше для меня и моей семьи, я решил поехать. Это другая культура, всё другое, и сначала, да, я хотел остаться в «Коринтиансе», но потом, хладнокровно проанализировав, передумал. Всё произошло очень быстро, во время новогодних праздников.
Я уже готовлюсь к переезду, собираю последние вещи перед путешествием. Есть небольшое беспокойство, я счастлив, что этот момент приближается, и поэтому начинаю беспокоиться. Я никогда не сталкивался с таким опытом: никогда не жил за границей, никогда не отсутствовал дома подолгу. Единственное исключение, когда пришлось ехать на турнир в Ирландию, но тогда все ребята были со мной, вся команда.
Что меня ждёт в России? Я кое-что видел, общаюсь с некоторыми ребятами там. Мантуан, Клаудиньо, Малком мне звонят и во всём мне очень помогают. Я могу обратиться к ним по любому вопросу», – сказал Ду Кейрос в интервью Globo.
- 26 мая 2023
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