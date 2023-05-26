Детский тренер Дзюбы: таких игроков, как Артём, больше нет в РПЛ на данный момент

Детский тренер российского нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы Александр Шупляков оценил игру форварда в сезоне-2022/2023.

«Дзюба — высококлассный нападающий. Таких игроков больше нет в РПЛ на данный момент. Было странно видеть нежелание топ-клубов РПЛ подписывать контракт с Артёмом, когда он вернулся из Турции. Они совершили большую ошибку, а «Локомотив» не побоялся и сделал ставку на Дзюбу. В итоге они лучше всех провели весенний отрезок чемпионата, а Артём снова продемонстрировал свой высокий класс», — приводит слова Шуплякова «РБ Спорт».

Напомним, в воскресенье, 28 мая, состоится матч в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Динамо» и «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» и начнётся в 16:30 по московскому времени.