Петржела: слова Медведева? Не думаю, что «Зенит» составил бы конкуренцию в нынешней ЛЧ

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал высказывание генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева об уровне игры команды.
«Слова Медведева? Не думаю, что «Зенит» составил бы конкуренцию в нынешней Лиге чемпионов. Европейский футбол намного сильнее», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. «Зенит» досрочно занял первое место в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023, став чемпионом России пятый раз подряд.
В субботу, 27 мая, состоится матч в рамках 29-го тура РПЛ между «Сочи» и «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» и начнётся в 19:00 по московскому времени.
- 26 мая 2023
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