Холанд — о победе в АПЛ: Гвардиола просил нас жить моментом и двигаться от игры к игре

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями от победы в английской Премьер-лиге.
«Я чувствую себя хорошо, это особенный момент. Я надеялся, что у меня получится проявить себя, но такого успеха я не ожидал.
Честно говоря, нужно просто двигаться от игры к игре и сосредоточиться на том, на чём мы можем сосредоточиться. Я не люблю зацикливаться на будущем или прошлом. Мне нравится жить моментом и двигаться от игры к игре — это именно то, чего Гвардиола требовал от нас, и это то, что мы сделали.
Мы сосредоточились на себе и добились именно того, чего хотели. В конце концов, это нереально, что мы сделали, находясь позади соперника весь сезон, но мы были одним целым. Это было потрясающе и принесло потрясающие ощущения», — приводит слова Холанда 90min.
Напомним, «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии.
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