Хаджи: если в «Спартаке» возродится спартаковский дух, то «Зениту» беда

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи назвал причины, которые, по его мнению, помешали красно-белым на равных конкурировать с «Зенитом».

«Если бы «Спартак» не остановило судейство, то не совсем известно, как развивалась бы борьба с «Зенитом». Команду просто нокаутировали сумасшедшими решениями судей — в итоге забрали очки. У «Спартака» хорошая команда: волевая, в ней развивается дух победителя. Если в «Спартаке» возродится спартаковский дух, то «Зениту» беда. Судьи, бардак в команде и травмы — из-за этого всего «Спартак» терял очки. А могли бы здорово побороться. Но сейчас нужно занять второе место», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам 28 туров «Спартак» занимает третье место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка. Красно-белые на одно очко отстают от ЦСКА и на 13 – от «Зенита», который досрочно стал чемпионом России.