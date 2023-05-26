Канчельскис: Талалаев «похоронил» «Торпедо» и «Химки». Он обязан вернуться в РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил перспективы выступления подмосковных «Химок» в Первой лиге.
«В «Химках» считают, что у них нет конкурентов в Первой лиге? Они много чего говорят. Посмотрим, как будет на деле. Это сложная и тяжёлая лига. Её нельзя недооценивать.
Талалаеву придётся справиться. Другого выбора нет. Он «похоронил» сначала «Торпедо», а потом и «Химки». Он обязан вернуться в РПЛ. Должен же этот человек наконец хоть что-то нормальное сделать!» — приводит слова Канчельскиса Sport24.
Напомним, после 28-го тура Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» в турнирной таблице расположились на 15-й строчке, набрав 18 очков. Команда потеряла шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России.
- 26 мая 2023
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