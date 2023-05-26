Тен Хаг — о травме Антони: это серьёзно, но нужно подождать 24 часа, тогда узнаем больше
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о травме нападающего Антони, полученной в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Челси» (4:1). Бразильский футболист получил повреждение и был заменён по ходу первого тайма.
«Вернётся ли Антони в этом сезоне? Я не знаю. Все видели, что он вышел из строя.
Я могу сказать вам, что это серьёзно, но нам нужно подождать минимум 24 часа, и тогда мы, вероятно, узнаем больше о статусе его травмы», — приводит слова тен Хага 90min.
До конца сезона команде Эрика тен Хага осталось провести два матча: 28 мая «Манчестер Юнайтед» встретится с «Фулхэмом» в заключительном туре чемпионата Англии, 3 июня «красные дьяволы» сыграют с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.
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