Канчельскис: без легионеров уровень «Зенита» упадёт. Думаю, летом многие могут уехать

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил вероятность ухода иностранцев из «Зенита».
«Уровень «Зенита» без легионеров упадёт. Мы все видим, что они вносят очень много интересного в командную игру. Если кто-то уйдёт — это будет большая потеря. Уровень команды упадёт. Хотелось бы, чтобы они остались на долгое время: играли в российском чемпионате и радовали своих болельщиков. Но вы знаете сами, что у них есть семьи, да и наверняка какие-то предложения из Европы. Каждый футболист хочет развиваться и играть в еврокубках. Думаю, летом многие могут уехать», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. «Зенит» досрочно занял первое место в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023, став чемпионом России пятый раз подряд.
- 26 мая 2023
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