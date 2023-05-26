Каманцев: делаем всё возможное, чтобы стыковые матчи прошли с использованием VAR

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил, что делается всё возможное, чтобы судьи стыковых матчей за право выступать в Российской Премьер‑Лиге могли использовать систему видеопомощи VAR.

«Мы делаем всё возможное, чтобы технология VAR была доступна в любой точке нашей страны и стыковые матчи прошли с использованием данной системы. Поэтому ещё до окончания чемпионата и определения пар участников стыковых матчей мы начали подготовку стадионов Первой лиги, где потенциально могут пройти игры, к работе системы VAR.

Такой опыт у нас уже есть. Система использовалась в матчах плей‑офф Пути регионов Кубка России, больше десяти матчей сыграно с системой в играх Первой лиги. Следует признать, что команда проекта VAR в 2022–2023 годах решает задачи практически любой сложности», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».