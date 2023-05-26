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УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков на один или несколько лет

УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков на один или несколько лет
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В УЕФА очень удивлены отношением нового руководства «Ювентуса» и могут наказать клуб исключением из еврокубков на один год или даже на несколько лет. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В Ньоне рассчитывали на то, что «Ювентус» с приходом новых менеджеров будет активнее вести себя в вопросе сворачивания проекта Суперлиги, но в Турине медлят, возможно, ожидая решения суда ЕС. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, ещё один крупный лоббист нового европейского турнира, в отличие от боссов чёрно-белых, в апреле летал в Словению, чтобы встретиться с президентом УЕФА Александером Чеферином и обсудить острые вопросы лично.

«Ювентус» же не стремится сгладить углы в отношениях с УЕФА, и этот факт поражает Чеферина, от которого может зависеть еврокубковое будущее «старой синьоры». Представители футбольного Союза владеют тысячами страниц расследования прокуратуры Турина по делу о махинациях и, возможно, уже в июне вынесут свой вердикт. Если выяснится, что «Юве» нарушал правила финансового фэйр-плей в 2020 и 2021 годах, то клуб, ранее заплативший серьёзно уменьшенный штраф (€ 3,5 млн вместо € 19 млн), может быть исключён из еврокубков на один или несколько сезонов.

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