Булыкин: мы последние разы тоже восхищались «Зенитом», но они не могли выйти из группы ЛЧ

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, смог бы «Зенит» достойно конкурировать с ведущими командами Европы, если бы принимал участие в Лиге чемпионов.

«Зенит» мог бы составить конкуренцию. А вышел бы из группы или нет — показал бы только футбол. Мы последние разы тоже восхищались «Зенитом», но они не могли выйти из группы с клубами, у которых зарплата всей команды была меньше, чем у нескольких игроков «Зенита». Было обидно, но российский клуб не мог выйти из группы с очень хорошим составом.

Футбол непредсказуем. В футболе выигрывают те, кто больше выкладываются на поле и кто больше хочет. Никто не скажет наверняка, хорошо выступил бы «Зенит» в Лиге чемпионов или опять не вышел бы из группы», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 2 мая 2022 года УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023.