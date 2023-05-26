Павел Стипиди: «Балтике» надо менять состав полностью, чтобы не стать как «Торпедо»

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди поделился эмоциями от выхода калининградской «Балтики» в Российскую Премьер-Лигу.

«Когда был матч «Балтика» – «Рубин», комментатор рассказывал, что 25 лет тому назад «Балтика» вышла в высшую лигу. Но ему надо было посчитать правильно. Это произошло в 1995 году, а сейчас 2023 год – значит, уже 28 лет прошло. Да, Ткаченко тогда был главным тренером, но президентом клуба был Шперлинг, а почему говорили только про Ткаченко? Надо же всех отмечать.

Ну и то, что человек нёс во время игры… Он или вообще ничего в футболе не соображает и не понимает, или на чёрное говорит белое. «Рубин» где-то соответствует Премьер-Лиге, но ему нужно менять состав процентов на 50. Я рад за калининградцев, что они наконец-то опять вышли в Премьер-лигу, Игнашевич вывел туда команду, но «Балтике» надо менять состав полностью, чтобы не стать как «Торпедо» Москва – мальчиками для битья.

Уровень «Балтики» был показан на фоне «Рубина». Казанская команда сейчас более сплочённая и мастеровитая. Ну неужели это не было видно или мы просто прикидываемся дурачками? Просто хочется сказать ребятам с «Матч ТВ», чтобы они читали больше. У вас есть там футболист бывший, обращайтесь к нему – может, он вам что-нибудь расскажет умное, и вы будете знать это», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».