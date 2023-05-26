Яковлев: Чалов раскрепостился в «Базеле» и теперь проводит один из лучших сезонов

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев, выступающий на правах аренды за «Пари Нижний Новгород», заявил, что аренда в швейцарский «Базель» в 2022 году помогла форварду армейцев Фёдору Чалову хорошо провести текущий сезон.

«Моя ситуация и ситуация Чалова — абсолютно разные. Феде надо было просто перезапуститься, убрать лишние мысли из головы. В «Базеле» он расслабился, раскрепостился, начал получать удовольствие от футбола. И всё круто пошло. Этот сезон — один из лучших в его карьере», — приводит слова Яковлева Sport24.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Чалов принял участие в 28 матчах в составе ЦСКА, забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Также игрок отметился четырьмя забитыми мячами в 10 встречах Фонбет Кубка России.