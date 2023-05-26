Колосков: назвать Дзюбу лучшим или одним из лучших у меня язык не повернётся

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на продление контракта российского нападающего Артёма Дзюбы с московским «Локомотивом».
«Дзюба не лучший или даже не один из лучших. Просто нападающий, и всё. Без всяких эпитетов, похвал и недооценок. Когда у него идёт игра, за ним приятно наблюдать, но это случается всё реже и реже. Назвать его лучшим или одним из лучших у меня язык не повернётся. Я беру только игровые моменты, личностные качества в учёт не беру.
Для руководства продление контракта с ним логично и закономерно. Дзюба там ничего не испортил. Наоборот, в команде появился форвард, на которого можно играть, но в клубе есть проблемы со всеми линиями. Я вижу минусы в игре команды. Меня не устраивает их игра, в клубе нет топ-футболистов. Разве что Баринов, ещё иногда Миранчук выглядит неплохо. В целом клубу надо усиливаться», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».
- 26 мая 2023
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