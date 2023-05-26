Радимов — о «Сочи»: придётся серьёзно обновлять команду, если хотят ставить высокие задачи

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча в рамках 29-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Сочи».

«Раз бразильцев отпустили, значит, на то были причины. У «Зенита» есть другие футболисты – те, кто меньше играл, как раз они и получат больше практики. Например, тот же молодой Барановский, который вышел в концовке матча с «Оренбургом». Он молодец, не растерялся, пытался своим напором доказать, что не зря тренируется. Пока столько минут, пока в матче, который практически ничего не решает. Но дальше – больше должно быть, если будет работать над собой и прибавлять. Мы уже знаем, что Семак за красивые глаза никому не даст играть.

На старте составы будут самые боевые, а дальше, по ходу игры, могут выходить молодые. Вообще, обе команды стараются играть в интересный футбол, плюс ничего не довлеет в плане турнирных задач, так что будет открытый футбол. Я знаю и Семака, и Хохлова очень хорошо. Оба они – люди очень амбициозные, оба очень захотят выиграть. А для Хохлова вряд ли это создаёт какую-то дополнительную нервозность, он достаточно поработал, опытный человек. Да и работает он хорошо! Понятно, что команду лихорадит. Но её лихорадит весь сезон. И на следующий сезон придётся её серьезно обновлять, если ставить перед собой высокие задачи», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».