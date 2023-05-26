Сборная США переиграла Словакию и вышла в плей-офф молодёжного чемпионата мира

Завершился матч 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата мира по футболу U20 между сборными Словакии и США. Встреча закончилась победой сборной США со счётом 2:0.

Голами в составе победителей отметились нападающий Кейд Кауэлл, открывший счёт в матче на 38-й минуте, и полузащитник Нико Цакирис, отличившийся в компенсированное время матча.

Эта победа стала третьей подряд для американцев. Ранее они нанесли поражения командам Эквадора (1:0) и Фиджи (3:0). Сборная США стала победителеми группы В с девятью очками после трёх матчей и вышла в плей-офф. Словакия располагается на третьей строчке, набрав три очка.

В параллельном матче этой группы сборная Эквадора с разгромным счётом обыграла команду Фиджи и также вышла в плей-офф со второго места, набрав шесть очков.

Молодёжный чемпионат мира U20 проходит в эти дни в Аргентине.