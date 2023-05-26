Сборная США переиграла Словакию и вышла в плей-офф молодёжного чемпионата мира

Завершился матч 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата мира по футболу U20 между сборными Словакии и США. Встреча закончилась победой сборной США со счётом 2:0.
Голами в составе победителей отметились нападающий Кейд Кауэлл, открывший счёт в матче на 38-й минуте, и полузащитник Нико Цакирис, отличившийся в компенсированное время матча.
Эта победа стала третьей подряд для американцев. Ранее они нанесли поражения командам Эквадора (1:0) и Фиджи (3:0). Сборная США стала победителеми группы В с девятью очками после трёх матчей и вышла в плей-офф. Словакия располагается на третьей строчке, набрав три очка.
В параллельном матче этой группы сборная Эквадора с разгромным счётом обыграла команду Фиджи и также вышла в плей-офф со второго места, набрав шесть очков.
Молодёжный чемпионат мира U20 проходит в эти дни в Аргентине.
- 27 мая 2023
-
00:00
- 26 мая 2023
-
23:58
-
23:50
-
23:47
-
23:38
-
23:38
-
23:19
-
23:09
-
23:01
-
22:50
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:17
-
22:15
-
22:04
-
21:57
-
21:56
-
21:49
-
21:45
-
21:41
-
21:19
-
21:15
-
21:14
-
20:59
-
20:53
-
20:48
-
20:48
-
20:45
-
20:15
-
20:14
-
20:13
-
20:04
-
19:56
-
19:45