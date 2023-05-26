Тотти: Энрике подходит на роль тренера «Наполи»

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти назвал испанского тренера Луиса Энрике подходящим кандидатом на замену Лучано Спаллетти, который покинет «Наполи» по окончании сезона, несмотря на чемпионство, из-за разногласий с руководством.
«Луис Энрике определённо подходит на роль тренера «Наполи». Он мне нравится, я уважаю его и думаю, что у него всё получилось бы. Он хороший человек, скромный. Он вошёл в историю и как игрок, и как тренер, я думаю, что это может быть отличным решением для «Наполи». Он прекрасный тренер.
Он сможет заменить Спаллетти? Да, потому что у них очень похожие стили игры и тренировок. Посмотрим, решит ли Аурелио Де Лаурентис подписать его, но это будет отличным выбором», — приводит слова Тотти Corriere dello Sport.
Тотти и Энрике пересекались в «Роме», когда испанец тренировал римскую команду в сезоне-2011/2012. Последним местом работы Луиса Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре 2022 года.
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