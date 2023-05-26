«Челси» предложил «Интеру» включить Кепу в сделку по Онана, «нерадзурри» нужны наличные

Ближайшим летом «Челси» планирует усилить вратарскую позицию, потому что ни Эдуард Менди, ни Кепа Аррисабалага не устраивают тренерский штаб синих. Целью номер один лондонского клуба стал голкипер «Интера» Андре Онана, выбивший из стартового состава Самира Хандановича, сообщает Tuttomercatoweb.

При этом «Челси» хотел бы включить в сделку по трансферу Онана Кепу Аррисабалагу, которого в 2018 году купили у «Атлетика» за рекордные для вратарской позиции € 80 млн и который зарабатывает около € 6 млн в год.

Сообщается, что эта идея не пришлась по душе представителям «Интера», поскольку итальянскому клубу нужны наличные деньги, чтобы привести в порядок счета и получить возможность конкурировать с другими итальянскими клубами на трансферном рынке. «Нерадзурри» планируют выручить за своего вратаря, прибывшего в Милан в качестве свободного агента, около € 40–45 млн. В ближайшие недели переговоры продолжатся.