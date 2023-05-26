Ташуев: футбол — это праздник. Нельзя напрягать сильно ребят

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о подходе к команде во время тренировок.
«Футбол — это ж праздник. Нельзя напрягать сильно ребят, чтобы они были раскрепощёнными. Это влияет на игру. В то же время дисциплина тоже стоит на первом месте.
У нас проблема есть с Шелией. В том плане, что он всё время меня достаёт: «Можно я в поле поучаствую?» Я ему не разрешаю, а он всё рвётся и рвётся. Он серьёзно спрашивает: «Можно я поиграю?». Я говорю: «Нет. А если, не дай бог, тебя кто заденет случайно?» У нас контактный вид упражнений, высоко интенсивный. Он любит играть в футбол. Он умеет играть в футбол. Когда вратарь ногами играет, это в сегодняшних реалиях очень важно», — сказал Ташуев в эфире программы «Рецептура» на телеканале «Матч Премьер».
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