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Главный тренер «Ахмата» Ташуев: у меня проблемы с коленом, буду делать операцию

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев сообщил, что по окончании текущего сезона Российской Премьер-Лиги ему предстоит операция на больном колене.

«У меня проблемы с коленом. Я буду 5 июня делать операцию, чистить колено. Чтобы больше двигаться.

Я привык больше двигаться, а тут застой получается. Чтобы вес не рос, нужно пропотеть. Как в наши советские времена говорили: болоньечку одел, пропотел, и всё нормально», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

В текущем сезоне грозненский «Ахмат» под руководством 64-летнего Ташуева занимает пятое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 49 очков в 28 матчах.

В 29-м туре РПЛ «Ахмат» на выезде сыграет с «Ростовом» 28 мая, а 3 июня грозненцы на своём поле примут «Краснодар» в матче 30-го тура.