Асенсио провёл переговоры с «ПСЖ» и склоняется к переходу в парижский клуб

Нападающий мадридского «Реала» Марко Асенсио близок к переходу в «ПСЖ» ближайшим летом в статусе свободного агента, сообщает ESPN US.

По информации источника, представители испанца уже провели переговоры с парижским клубом. Из всех предложений, которые есть у игрока, вариант с переходом в «ПСЖ» кажется ему самым заманчивым. Интерес к футболисту также проявляют «Астон Вилла», «Ювентус» и «Милан».

Ранее появилась информация, что Асенсио отказался продлевать истекающий в июне 2023 года контракт и покинет мадридский клуб по окончании сезона.

В активе Асенсио три победы в Лиге чемпионов, четыре на клубном чемпионате мира, три Суперкубка УЕФА, три чемпионских титула в Испании, три Суперкубка Испании и один Кубок короля в футболке мадридского клуба.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.