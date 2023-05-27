Асенсио провёл переговоры с «ПСЖ» и склоняется к переходу в парижский клуб

Нападающий мадридского «Реала» Марко Асенсио близок к переходу в «ПСЖ» ближайшим летом в статусе свободного агента, сообщает ESPN US.
По информации источника, представители испанца уже провели переговоры с парижским клубом. Из всех предложений, которые есть у игрока, вариант с переходом в «ПСЖ» кажется ему самым заманчивым. Интерес к футболисту также проявляют «Астон Вилла», «Ювентус» и «Милан».
Ранее появилась информация, что Асенсио отказался продлевать истекающий в июне 2023 года контракт и покинет мадридский клуб по окончании сезона.
В активе Асенсио три победы в Лиге чемпионов, четыре на клубном чемпионате мира, три Суперкубка УЕФА, три чемпионских титула в Испании, три Суперкубка Испании и один Кубок короля в футболке мадридского клуба.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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