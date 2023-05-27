Пятибратов — о «Факеле»: фундамент, что остался после меня, работает

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал о причинах ухода из команды.
«Прекрасное было время в Воронеже. Я прошёл путь от помощника главного тренера. В какой-то момент клуб поверил в меня. Наверное, на тот момент это была данность такая. Мне выпала честь стать главным тренером «Факела».
Плодотворно работали, всё было отлично. Но в какой-то момент, так бывает в жизни, что-то пошло не так. Какие-то сомнения возникли у руководства. Когда нет такого результата, которого хотелось всем, нужны победы. И здесь руководство немного вперёд заглядывало, а способен ли я дать то, что хотел. Наверно, они посчитали, что нет. И я уважаю их решение.
Сейчас команда не поменялась. Картинка маслом, всё идёт. Тот фундамент, хотя я не люблю это слово, что остался после меня, работает», — сказал Пятибратов в эфире программы «Всё о главном» на телеканале «Матч Премьер».
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