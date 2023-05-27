«Я был маленьким мальчиком на том матче». Гвардиола — о походе на финал ЛЧ-1999 в 28 лет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что он был «маленьким мальчиком», когда смотрел финал ЛЧ-1999. Матч проходил на «Камп Ноу» и закончился победой «Манчестер Юнайтед» над «Баварией» со счётом 2:1.

«Я начну думать о требле, если мы сможем отправиться в Стамбул на финал Лиги чемпионов с «Интером» с двумя трофеями в кармане. А пока я признаю: «Хорошо, мы выиграли один трофей и можем взять требл.

Подобное было раз в жизни в Великобритании, с одной командой. Это был «Манчестер Юнайтед», как же они выиграли у «Баварии» на «Камп Ноу». Я был маленьким мальчиком на том матче», – приводит слова Гвардиолы Goal.

Отметим, что Гвардиоле в 1999-м было 28 лет и он выступал за «Барселону». Кроме того, «Барса» и «Манчестер Юнайтед» были в одной группе в том сезоне, но Хосеп не играл из-за травмы.

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии: