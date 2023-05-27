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Юрген Клопп прокомментировал непопадание «Ливерпуля» в Лигу чемпионов

Юрген Клопп прокомментировал непопадание «Ливерпуля» в Лигу чемпионов
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал непопадание команды в Лигу чемпионов.

«Довольно давно было понятно, что этот сезон не будет исторически хорошим. Недовольны сезоном. Мы совершали ошибки и не демонстрировали стабильность.

Мы набрали довольно хорошее количество очков после ЧМ-2022. И если бы так набирали баллы по ходу всего сезона, то были бы на другом месте в таблице.

Есть основания для оптимизма. Это действительно так. Атмосфера, созданная нашими болельщиками после прошлой домашней игры. Эти моменты являются основой для фантастического будущего.

Мы не дали того, чего все хотели и ожидали. Но мы всё ещё едины – и это хорошо. Я нахожу много причин для оптимизма. Наша раздевалка не в плохом настроении. Мы не показываем пальцем друга на друга.

Если не попадёшь в Лигу чемпионов, лучшее возможное место – пятое. И мы там. Если бы вы спросили меня 10 игр назад, можем ли мы это сделать, я бы ответил – «нет», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

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