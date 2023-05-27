Холанд: я выберу правую ногу Роналду, а не левую Месси

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд взял бы правую ногу у Криштиану Роналду, а не левую Лионеля Месси.
«Сложно. Поскольку у меня неплохая левая нога, я выберу правую ногу Роналду», — сказал Холанд в эфире подкаста Rio Ferdinand Presents FIVE.
Напомним, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в перенесённом матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (1:1) отдал голевую передачу на Фила Фодена. Для норвежского форварда это голевое действие стало 44-м в нынешнем сезоне АПЛ. Теперь у норвежского нападающего 36 забитых мячей и восемь голевых передач в 35 матчах чемпионата Англии.
Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года, куда перешёл из дортмундской «Боруссии». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года.
16-летний Эрлинг Холанд читает рэп о мировом кризисе:
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