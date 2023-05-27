40-летний Квальярелла заявил, что хочет остаться в «Сампдории» и вернуть клуб в Серию А
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Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла намерен остаться в команде, несмотря на вылет клуба в Серию Б.
«Я хочу остаться в «Сампдории» и помочь клубу немедленно вернуться в Серию А», — приводит слова Квальяреллы Sky Sport Italia.
Квальяррела был заменён на 88-й минуте матча с «Сассуоло» (2:2) и покинул поле со слезами на глазах. Некоторые предполагали, что это прощальная игра, но 40-летний форвард намерен остаться. Контракт нападающего действует до 30 июня 2023 года.
Напомним, «Сампдория» по итогам сезона вылетела в Серию B. Являясь воспитанником «Торино», Квальярелла поиграл в Италии за такие клубы, как «Фиорентина», «Удинезе», «Асколи», «Наполи» и «Ювентус». В общей сложности в Серии А он забил 182 гола в 555 матчах.
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