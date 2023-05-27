Геркус: отстранение российских клубов от еврокубков — это настоящая дискриминация от CAS

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал заявление Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне о том, что отстранение российских клубов от участия в еврокубках не является дискриминационным.

«Моё мнение, что это настоящая дискриминация. Они в своём заявлении отмечали, что данное решение принималось в «чрезвычайных» и «беспрецедентных» обстоятельствах. Но если судить по аналогии, то, к примеру, израильские клубы не были отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА.

Хотя Израиль тоже имеет территориальные споры и время от времени ведёт боевые действия как на своей территории, так и на территории другого государства. Если покопаться, можно найти много нарушений резолюции ООН. Но чиновники УЕФА закрывают на это глаза. А нас они отстраняют из-за того, что мы из России. Так что это, безусловно, дискриминация по национальному признаку», — приводит слова Геркуса RT.

Напомним, в июле прошлого года CAS отклонил апелляции РФС, ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Сочи» на запрет на выступление в международных турнирах, наложенный УЕФА и ФИФА.