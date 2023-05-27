Луис Энрике может возглавить «ПСЖ»

Руководство «Пари Сен-Жермен» собирается провести переговоры с Луисом Энрике по вопросу возможного назначения испанца на пост главного тренера команды, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, руководство парижского клуба высоко оценивает работу тренера в «Барселоне» и сборной Испании, которую он покинул после чемпионата мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может возглавить Жозе Моуринью и Хаби Алонсо.

52-летний Луис Энрике пребывает без работы после ухода из сборной Испании в декабре 2022 года. В 2014–2017 годах он работал с «Барселоной». В первый же сезон под его руководством каталонцы выиграли сразу три титула: чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов.

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