Луис Энрике может возглавить «ПСЖ»
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Руководство «Пари Сен-Жермен» собирается провести переговоры с Луисом Энрике по вопросу возможного назначения испанца на пост главного тренера команды, сообщает Le Parisien.
По сведениям источника, руководство парижского клуба высоко оценивает работу тренера в «Барселоне» и сборной Испании, которую он покинул после чемпионата мира в Катаре.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может возглавить Жозе Моуринью и Хаби Алонсо.
52-летний Луис Энрике пребывает без работы после ухода из сборной Испании в декабре 2022 года. В 2014–2017 годах он работал с «Барселоной». В первый же сезон под его руководством каталонцы выиграли сразу три титула: чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов.
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