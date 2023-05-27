Андрей Шевченко: Леау может вырасти в ещё лучшего игрока

Экс-нападающий «Милана» Андрей Шевченко прокомментировал игру вингера Рафаэла Леау, а также высказался о грядущем летнем трансферном окне.

«Леау — важный игрок. Будем надеяться, что он останется. Я читал слова Паоло Мальдини, что он останется. Рафаэл может вырасти в ещё лучшего игрока.

Летние трансферы команды? Я очень хорошо знаю Паоло, он сделает всё, чтобы усилить команду вместе с Массарой. Вы должны верить в них», — приводит слова Шевченко PianetaMilan.

Напомним, «Интер» победил в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Миланом» со счётом 1:0. Победа в миланском дерби стала для «нерадзурри» четвёртой в сезоне. Первый матч между командами также остался за «Интером». Команда сыграет в финале Лиги чемпионов с «Манчестером Сити».

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