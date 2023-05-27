Погба — о расистских выкриках Винисиусу: если у кого-то чёрное сердце — ничего не поделать

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба прокомментировал расистский скандал вокруг вингера мадриского «Реала» Винисиуса.
Француз разместил в своей социальной сети фотографию бразильца, дополнив публикацию текстом: «Кто нас защищает? Это случилось не в первый и не в последний раз. Но мы не должны допустить этого снова. Мы видели уже столько примеров, но, думаю, вы согласитесь, что с тех пор ничего не изменилось.
Бананы, имитация звуков животных, песни против нас? Это психическое заболевание, и я думаю, вы согласитесь, что ни реклама, ни лозунги не изменят этих людей. Если я что-то и понял в этом году, то только то, что если у кого чёрное сердце, то с этим уже ничего не поделаешь.
Если организаторы не хотят найти реальное решение, давайте попробуем сделать это сами для себя. Вини, полностью поддерживаю тебя, брат», — написал Погба.
Стычка Винисиуса («Реал Мадрид») и Мамардашвили («Валенсия»)
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