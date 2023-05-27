Гари Невилл: боже, Мудрик такой тяжёлый и заставший с мячом

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал игру вингера «Челси» Михаила Мудрика в очном матче команд (4:1).
«Боже, сколько раз мы видели это в первом тайме? Он такой тяжёлый и застывший с мячом. Его касания мяча какие-то невероятные. Это вопрос уверенности, а, точнее, её отсутствия.
Похоже, он не имел представления, что будет делать с мячом, прежде чем его получал. Это всё должно происходить чуть-чуть быстрее в его голове», — приводит слова Невилла Metro.
Напомним, Мудрик присоединился к «Челси» в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023. С тех пор он успел провести в английской Премьер-лиге 15 матчей, в которых отметился лишь двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 60 млн.
Мудрик высмеял пожилого мужчину в тренажёрном зале
- 27 мая 2023
-
07:28
-
07:05
-
06:57
-
06:30
-
06:14
-
06:10
-
06:04
-
05:27
-
05:00
-
04:38
-
04:26
-
04:18
-
04:07
-
03:53
-
03:50
-
03:12
-
02:50
-
02:43
-
02:30
-
02:17
-
02:05
-
01:58
-
01:47
-
00:51
-
00:47
-
00:46
-
00:22
-
00:00
- 26 мая 2023
-
23:58
-
23:50
-
23:47
-
23:38
-
23:38
-
23:19
-
23:09