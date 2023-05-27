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Гари Невилл: боже, Мудрик такой тяжёлый и заставший с мячом

Гари Невилл: боже, Мудрик такой тяжёлый и заставший с мячом
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал игру вингера «Челси» Михаила Мудрика в очном матче команд (4:1).

«Боже, сколько раз мы видели это в первом тайме? Он такой тяжёлый и застывший с мячом. Его касания мяча какие-то невероятные. Это вопрос уверенности, а, точнее, её отсутствия.

Похоже, он не имел представления, что будет делать с мячом, прежде чем его получал. Это всё должно происходить чуть-чуть быстрее в его голове», — приводит слова Невилла Metro.

Напомним, Мудрик присоединился к «Челси» в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023. С тех пор он успел провести в английской Премьер-лиге 15 матчей, в которых отметился лишь двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 60 млн.

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