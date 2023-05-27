Руд ван Нистелрой написал прощальный текст: ПСВ всегда будет в моём сердце

Экс-главный тренер Руд ван Нистелрой опубликовал прощальный пост по причине его ухода из ПСВ.
«10 лет в ПСВ, отличная гонка! Мне разрешили помогать молодым игрокам с в академии, чтобы они могли сделать шаг в молодёжку, ПСВ или в профессиональный футбол в другом клубе. Бесчисленное количество игроков, за которыми я теперь с гордостью наблюдаю в профессиональном футболе. В течение 5 лет я набирался опыта в качестве помощника тренера и тренера по нападающим, параллельно получая дипломы. Затем последовали 3 года в качестве главного тренера в молодежных командах.
И наконец, самое главное: стать главным тренером ПСВ. Выиграть трофеи для этого замечательного клуба с отличными болельщиками. Спасибо за вашу непоколебимую поддержку везде, где мы играли! ПСВ всегда будет в моем сердце, и я всегда буду поддерживать клуб и команду», — заявил Руд в своих социальных сетях.
Голландец покинул ПСВ, проработав один сезон на должности главного тренера. Он смог добиться с командой титула Кубка Голландии.
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