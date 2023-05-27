Руслан Малиновский: «Марсель» мог выступить лучше. Конечно, есть разочарование
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Полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский оценил выступление команды в текущем сезоне.
«Мы могли выступить лучше и, конечно, есть разочарование. Мы потеряли несколько очков, которые не должны были терять. Но в прошлом году 72 очков хватило, чтобы стать вторыми.
Сейчас у нас уже 73 очка за 2 матча до конца. Мы хотим иметь ещё больше», — приводит слова Малиновского France 24.
30-летний украинец в текущем сезоне провел 21 матч за «Марсель» во всех турнирах. В его активе 2 гола и 1 ассист.
«Марсель» набрал 73 очка в 36 турах чемпионата Франции и располагается на третьем месте турнирной таблицы. В следующем туре команда примет «Брест». Игра состоится сегодня. Начало матча — в 22:00 мск.
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