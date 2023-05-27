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«Барселона» может предложить контракт Ди Марии из-за его дружбы с Месси

«Барселона» может предложить контракт Ди Марии из-за его дружбы с Месси
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Нападающий туринского «Ювентуса» Анхель Ди Мария имеет несколько вариантов продолжения карьеры. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, шансы на то, что аргентинец останется в «Ювентусе» очень малы. Ди Мария может подписать новый контракт со «старой синьорой» только в случае радикальных перемен в клубе.

Ди Марией интересуются клубы из чемпионата Саудовской Аравии, турецкий «Галатасарай», испанская «Барселона» и португальская «Бенфика». Каталонский клуб может перейти от интереса к конкретному предложению ради возможного перехода нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, чьим близким другом является игрок «Ювентуса».

35-летний Ди Мария сыграл за «Ювентус» 38 матчей в текущем сезоне, отметившись в них восемью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

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