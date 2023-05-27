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Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 29-го тура

Сегодня, 27 мая, матчем «Химки» — «Урал» стартует 29-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

В 29-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

27 мая, суббота:

«Химки» — «Урал» (Химки, 14:00 мск);

«Торпедо» — «Оренбург» (Москва, 16:30 мск);

«Краснодар» – ЦСКА (Краснодар, 19:00 мск);

«Сочи» — «Зенит» (Сочи, 19:00 мск).

28 мая, воскресенье:

«Спартак» – «Пари Нижний Новгород» (Москва, 14:00 мск);

«Динамо» – «Локомотив» (Москва, 16:30 мск);

«Факел» — «Крылья Советов» (Воронеж, 16:30 мск);

«Ростов» — «Ахмат» (Ростов-на-Дону, 19:00 мск).

Ранее чемпионский титул Российской Премьер-Лиги уже обеспечил себе «Зенит» — 66 очков. Второе место в турнирной таблице чемпионата России занимает ЦСКА (54), третье — «Спартак» (53).